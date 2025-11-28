  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyor
Takip Et

Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyor

Euro bölgesinde devlet tahvili ihraçları yılın sonuna yaklaşırken belirgin şekilde yavaşladı ve takvimde yalnızca birkaç ihale kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyor
Takip Et

Almanya, salı günü yılın son ihalesini gerçekleştirerek Aralık 2027 vadeli 4,5 milyar euro tutarında Schatz sunacak.

İspanya ve Fransa, gelecek perşembe günü tahvil ihaleleri düzenleyecek. 8 Aralık haftasında ise Avusturya, İspanya ve İtalya’nın planlanmış devlet tahvili ihaleleri bulunuyor.

Euro bölgesi ülkelerinin 2026 yılı borçlanma programlarını önümüzdeki haftalarda açıklamaları bekleniyor. Bu süreçle birlikte yılın ihraç takvimi de fiilen tamamlanmış olacak.

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?Spor

 

Küresel Ekonomi
Goldman Sachs: ABD işgücü piyasasında zayıflama sinyalleri artıyor
Goldman Sachs: ABD işgücü piyasasında zayıflama sinyalleri artıyor
İngiltere’de otomobil üretimi geriledi
İngiltere’de otomobil üretimi geriledi
ECB tutanakları: Yüksek belirsizlik faizlerin sabit kalmasını destekledi
ECB tutanakları: Yüksek belirsizlik faizlerin sabit kalmasını destekledi
Küresel borç sürdürülebilirliği ciddi baskı altında!
Küresel borç sürdürülebilirliği ciddi baskı altında!
Almanya'da tüketici güveni Noel öncesi hafif yükseldi
Almanya'da tüketici güveni Noel öncesi hafif yükseldi
Euro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok
Euro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok