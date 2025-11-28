Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyor
Euro bölgesinde devlet tahvili ihraçları yılın sonuna yaklaşırken belirgin şekilde yavaşladı ve takvimde yalnızca birkaç ihale kaldı.
Almanya, salı günü yılın son ihalesini gerçekleştirerek Aralık 2027 vadeli 4,5 milyar euro tutarında Schatz sunacak.
İspanya ve Fransa, gelecek perşembe günü tahvil ihaleleri düzenleyecek. 8 Aralık haftasında ise Avusturya, İspanya ve İtalya’nın planlanmış devlet tahvili ihaleleri bulunuyor.
Euro bölgesi ülkelerinin 2026 yılı borçlanma programlarını önümüzdeki haftalarda açıklamaları bekleniyor. Bu süreçle birlikte yılın ihraç takvimi de fiilen tamamlanmış olacak.