Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 33 ayın dibinde

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite Ağustos ayında 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.

HCOB tarafından hazırlanan Euro Bölgesi satın alma yöneticileri bileşik endeksi (Bileşik PMI) Ağustos ayında Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Temmuz ayında 48,6 puandan Ağustos'ta 47,0 puana gerileyen bileşik PMI; pandemi dönemi dışarıda bırakıldığında bu seviyeyi en son Nisan 2013'te görmüştü.

Ağustos ayında imalat PMI 42,7 puandan 43,7 puana toparlansa da daralmaya işaret etmeyi sürdürürken, hizmetler PMI 30 ayın en düşük seviyesi olan 48,3 puana düştü.

"Ekonomi daralacak"

Flaş PMI verilerini yorumlayan Hamburg Commercial Bank Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia şunları söyledi:

"Euro Bölgesi'nin hizmet sektörü ne yazık ki Avrupa’nın zayıf performansıyla eşleşecek şekilde gerileme işaretleri gösteriyor. Nitekim, hizmet şirketleri geçen yılın sonundan bu yana ilk kez faaliyetlerinin daraldığını bildirdiler. PMI rakamlarının GSYH tahminimizde dikkate alınması bizi şu sonuca götürmektedir. Euro bölgesi üçüncü çeyrekte %0,2 oranında daralacak.”

ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonominin daha yüksek ücretler ve daha düşük verimlilik oranlarıyla karşı karşıya kalabileceğinin, bunun daha yüksek enflasyona yol açacağı uyarısını yapmıştı. Görünüşe göre bu endişeler gerçeğe dönüşmek üzere, en azından büyük hizmet sektörü için. Zira bu sektörde girdi fiyatları ve dolayısıyla ücretler Ağustos ayında hızlanarak artmıştır. Bu arada, durgunlaşan istihdam azalan üretimle birleşerek kişi başına daha düşük üretimle sonuçlanır. Sonuç olarak, ECB Eylül ayında faiz artırım döngüsünü durdurma konusunda daha isteksiz olacaktır."

Almanya'da ekonomik aktivite fren yaptı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ekonomik aktivite Ağustos ayında Mayıs 2020'den bu yana görülen en hızlı düşüşü yaşadı.

HCOB tarafından hazırlanan satın alma yöneticileri bileşik endeksi (bileşik PMI) Ağustos ayında 39 ayın en düşük seviyesine indi. Temmuz ayında 48,5 puan olan bileşik PMI, Ağustos ayında 44,7 puana geriledi.

Fransa'da PMI 30 ayın en düşüğünde





Fransa'da hizmetler sektörü PMI Ağustos ayında 30 ayın en düşük seviyesine geriledi.

HCOB'un hazırladığı Fransa satın alma yöneticileri endekslerine (PMI) göre, hizmetler sektöründe daralma Ağustos ayında derinleşti. Temmuz ayında 47,1 puan olan ve Ağustos ayında 47,5 puana toparlanması beklenen hizmetler PMI 46,7 puana indi.

PMI verileri sonrası faiz artırım beklentileri düştü





Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanan PMI verileri sonrasında Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz artırımı beklentileri geriledi.

Veriler öncesinde ECB'nin Eylül'de faizi 25 baz puan artırması olasılığını yüzde 60 olarak fiyatlayan piyasalarda bu olasılık yüzde 40 civarına çekildi.