Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 4 ay sonra pozitife döndü

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Euro Bölgesi'nde Sentix Ekonomik Güven Endeksi ağustos ayında üst üste dördüncü kez yükselerek pozitif bölgeye geçti. Manşet endeks 4,0 puan artışla 0,9'a yükselirken, mevcut durum endeksi 6,8 puanlık güçlü toparlanma kaydetti. Ekonomik beklentiler endeksi ise 1,0 puan artarak 10,3'e çıktı.

Almanya'da ekonomik beklentiler 2,5 puan artışla 6,0 seviyesine ulaşarak Şubat 2026'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Mevcut durum değerlendirmesi 11,5 puan iyileşmesine rağmen -28,3 ile belirgin şekilde negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

Küresel ölçekte Sentix Global Aggregate endeksi ağustosta 1,4 puan yükselerek 14,7'ye ulaştı ve geniş tabanlı ekonomik toparlanmaya işaret etti. Küresel beklentiler 0,4 puan artarken, Japonya hariç neredeyse tüm ekonomik bölgelerde görünüm iyileşti.