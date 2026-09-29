Euro Bölgesi'nde ekonomik güven beklentilerin altında

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Euro Bölgesi'nde ekonomik güven eylül ayında beklentilerin altında kaldı. Ekonomik Güven Endeksi eylülde 97,9 seviyesinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi 99,0 düzeyindeydi. Endeks önceki ay 98,4 olmuştu.

Satış fiyat beklentileri eylülde 20,3'e yükseldi. Önceki ay bu veri 16,9 seviyesinde bulunuyordu. Tüketici enflasyon beklentisi de aynı dönemde 33,0'dan 35,2'ye çıktı.

Sanayi sektörü güven endeksi eylülde -3,8 ile -4,8 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Endeks önceki ay -5,0 seviyesindeydi.

Hizmet sektörü güven endeksi eylülde 6,1 oldu. Piyasa beklentisi 6,5, önceki veri ise 5,6 seviyesindeydi. Tüketici güven endeksi ise -16,5 ile beklentiye paralel gerçekleşti ve önceki aya göre değişim göstermedi.