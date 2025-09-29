Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,6 puan yükselişle 95,5 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,2 puan artarak 95,5 puana ulaştı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 95,2 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki yükseliş, sanayi ve hizmet sektörü ile tüketicilerin güven artışından kaynaklanırken, perakende sektörüne güven zayıfladı.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, eylülde eksi 15,5'ten eksi 14,9'a çıktı. AB'de de endeks eylülde eksi 14,8'den eksi 14,3 seviyesine yükseldi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar artış yaşandı.