Euro Bölgesi’nde ekonomik güven ocakta beklentileri aştı

Euro bölgesi iş dünyasının güveni, yılın başında tüketici güvenindeki artışla uyumlu olarak ocak ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.

AB Komisyonu, ocak ayında Ekonomik Güven Endeksi’nin bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde artarak 99,4 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Aralık ayında 97,2 olan endeks, böylece uzun dönem ortalaması olan 100’e bir adım daha yaklaştı ve Ocak 2023’ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Analistler güven endeksinin 97,0 olmasını bekliyorlardı.

ING Başekonomisti Peter Vanden Houte, ekonomik güven göstergesindeki yükselişin yılın ilk çeyreğinde büyüme açısından olumlu bir sinyal verdiğini belirtti.

Ocak ayında imalat ve hizmetler sektörlerinde faaliyet genel olarak yatay seyrederken, Fransa’daki yavaşlama Almanya’daki ivmelenmeyle dengelendi.

Capital Economics Euro Bölgesi Başekonomist Yardımcısı Jack Allen-Reynolds, hizmetler, perakende ve sanayi sektörlerinde de duyarlılığın iyileştiğini, ancak tüketici güveninin hâlâ düşük seviyelerde olduğunu vurguladı.

Öte yandan, istihdam beklentilerine ilişkin endeksin işgücü piyasasında bir gevşemeye işaret ettiği, bunun da ücret artış hızını zamanla yavaşlatabileceği ifade edildi.