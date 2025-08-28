Euro Bölgesi'nde ekonomik güven zayıfladı

Bloğun Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) Temmuz ayındaki 95.7 seviyesinden Ağustos ayında 95.2'ye gerileyerek Reuters anketinin 96.0 olan tahmininin altında kaldı. Sanayi ortamı -10,5'ten -10,3'e hafif bir iyileşme gösterirken, imalatta devam eden zayıflığa işaret ederek negatif bölgede kaldı.

Hizmet sektörü duyarlılığı 4,1'den 3,6'ya gerileyerek beklentilerin altında kalırken, tüketici duyarlılığı -15,5'e gerileyerek tahminleri karşıladı ancak Temmuz ayındaki ılımlı iyileşmeyi tersine çevirdi.

Politika yapıcıların endişelerine ek olarak, tüketici enflasyonu beklentileri Temmuz ayındaki 25,1 seviyesinden Ağustos ayında 25,9'a yükselmiştir. Bu durum yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik temkinli yaklaşımını zorlaştırabilir. Üretici fiyat beklentileri ise revize edilen 8,9'dan 6,7'ye gerileyerek yukarı yönlü fiyat baskılarında bir miktar rahatlama olduğunu gösterdi.

Perakende ve inşaat hissiyatı da durgun seyretmiş, inşaat hissiyatı -3,5 ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir.

Veriler, bazı sektörlerde dirençli olmakla birlikte enflasyon ve zayıf talebin baskısı altında olan Euro bölgesi ekonomisine ilişkin karışık bir tablo çizmektedir.