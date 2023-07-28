Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven düştü

AB Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Temmuz ayında Haziran ayındaki 95,3 puandan 94,5 puana indi. Ekonomistler ise güven endeksinin Temmuz'da 95,0 olmasını bekliyorlardı.

Temmuz ayında sanayi sektöründe güven -9,4'e gerileyerek ekonomist beklentilerinin oldukça altında kaldı.

Buna karşılık, tüketici güveni son yılların en düşük seviyelerinden sonra beklentiler doğrultusunda iyileşti ve katılımcılar kişisel mali durumları ve ülkelerinin genel ekonomik görünümü konusunda daha olumlu görüş bildirdi.

Temmuz ayında bloğun en büyük ekonomileri arasındaki duyarlılık değişiminde çok az fark vardı; Almanya, Fransa ve İspanya'da genel ekonomik duyarlılıkta benzer bir değişim yaşanırken, İtalya'nın seviyesi büyük ölçüde sabit kaldı. Veriler, Hollanda'nın duyarlılıkta hafif bir iyileşme ile eğilimi değiştirdiğini gösterdi.