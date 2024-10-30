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Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven ekimde azaldı

Euro Bölgesi'nde ekim ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,7 puan azalarak 95,6'ya indi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven ekimde azaldı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ekim ayında Ekonomi Güven Endeksi AB'de aylık bazda 0,7 puan gerileyerek 96 seviyesine düştü.

Euro Bölgesi'nde de Ekonomi Güven Endeksi ekim ayında bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 95,6 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de ekimde eksi 12,5 seviyesinde belirlendi.

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