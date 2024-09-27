  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven eylülde düştü
Takip Et

Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven eylülde düştü

Euro Bölgesi'nde eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,3 puan azalarak 96,2'ye indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven eylülde düştü
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi AB'de 96,7 puan seviyesinde sabit kaldı.

Euro Bölgesi’nde ise Ekonomi Güven Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puan gerileyerek 96,2 seviyesine düştü.

Söz konusu dönemde Ekonomi Güven Endeksi, AB'nin en büyük ekonomileri olan Almanya'da 1,2 puan, Fransa'da 1,4 puan azaldı.

Öte yandan, Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise eylülde eksi 12,9 seviyesinde belirlendi.

Avrupa’da enflasyon beklentileri düştüAvrupa’da enflasyon beklentileri düştüKüresel Ekonomi
Ekonomiye güven arttıEkonomiye güven arttıEkonomik Veriler
Küresel Ekonomi
Avrupa’da enflasyon beklentileri düştü
Avrupa’da enflasyon beklentileri düştü
BofA'dan oynaklık uyarısı: Seçimler öncesi bu 4 tarihe dikkat!
BofA'dan oynaklık uyarısı: Seçimler öncesi bu 4 tarihe dikkat!
İspanya'da enflasyon eylülde tahminlerin altında kaldı
İspanya'da enflasyon eylülde tahminlerin altında kaldı
Amazon'un çalışma modelini değiştirme kararı çalışanları rahatsız etti, iş arayışına girebilirler
Amazon'un çalışma modelini değiştirme kararı çalışanları rahatsız etti, iş arayışına girebilirler
Fransa'da enflasyon keskin bir düşüş gösterdi
Fransa'da enflasyon keskin bir düşüş gösterdi
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı