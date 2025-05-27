Euro Bölgesinde ekonomiye güven toparlandı

Euro Bölgesinde ekonomik görünüme duyulan güven, tüketicilerin ve sanayinin nisan ayında Trump yönetiminin gümrük vergisi politikalarının yol açtığı kargaşanın bir kısmını atlatmasıyla mayıs ayında ılımlı bir şekilde toparlandı.

Avrupa Komisyonu, Ekonomik Duyarlılık Göstergesi mayıs ayında nisan ayındaki 93,8'den 94,8'e yükseldi. Ekonomistler göstergenin 94,0 olmasını bekliyorlardı.

Tüketiciler ve sanayi sektöründeki güven, genel hissiyatı yükseltirken, hizmet sektörü için aşağı yönlü bir eğilim gösterdi. Komisyon, perakende ve inşaat sektörlerinin de yükselişe katkıda bulunduğunu söyledi.

Bununla birlikte, duyarlılık hala uzun vadeli ortalaması olan 100'ün altında kalmaya devam ediyor.

Anket, Başkan Trump'ın geçen hafta Avrupa Birliği malları ithalatına %50 gümrük vergisi getirme tehdidinden önce, 1 Mayıs ile 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Trump daha sonra bu vergileri 9 Temmuz'a kadar askıya almayı kabul etti.