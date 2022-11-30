Euro Bölgesi'nde enflasyon 1,5 yıl sonra yavaşladı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enerji ve hizmet maliyetlerindeki düşüşle 1,5 yılda ilk kez yavaşladı.

Verinin bu seviyede olması enflasyonun zirveyi görüp düşmeye başladığına işaret ederek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha küçük bir oranda faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiyi destekledi​​​​​.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 10'a geriledi. Bölge enflasyonu Haziran 2021'den bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyordu. Bölgenin ekim ayı enflasyonu yüzde 10,6 olarak açıklanmıştı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ise yüzde 10,4 civardındaydı.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yüzde 6,6​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​ Çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 6,4 seviyesinde açıklanmıştı.​

Ekonomistler Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yüzde 6,3​ seviyesinde olacağını tahmin etmişlerdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün enflasyonda henüz zirvenin görülmemiş olabileceğini belirtmişti.

ECB, temmuz ayından beri faiz oranlarını toplam 200 baz puan artırmıştı.