Euro Bölgesi’nde enflasyon alarmı: Yükselişin nedeni enerji fiyatları

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ING Başekonomisti Bert Colijn, Euro Bölgesi’nde yıllık manşet enflasyonun ağustosta yüzde 2,9’dan yüzde 3,3’e yükseldiğini belirtti. Colijn, söz konusu seviyenin Orta Doğu’daki savaşın başlamasından bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı olduğunu ifade etti.

Enflasyondaki yükselişte enerji fiyatlarındaki artış belirleyici olurken, yıllık enerji enflasyonu ağustosta yüzde 14,3’e çıktı.

Çekirdek enflasyon yüzde 2,4’e geriledi, hizmet fiyatlarında düşüş

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4’e geriledi. ING, çekirdek enflasyonun çatışmaların başlamasından önceki son ay olan şubat ayındaki seviyesiyle aynı noktada bulunduğuna dikkat çekti.

Mal enflasyonu haziran ayındaki yüzde 0,7 seviyesinden ağustosta yüzde 1,2’ye yükselirken, gıda enflasyonu yüzde 1,2 ile yatay seyretti. Hizmet enflasyonu ise temmuzdaki yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3’e geriledi.

Enerji maliyetleri şimdilik sınırlı kaldı, riskler sürüyor

ING, Orta Doğu’daki gerilimin başlamasının üzerinden altı ay geçmesine karşın yüksek enerji maliyetlerinin diğer mal ve hizmet fiyatlarına geniş çaplı yansımadığına dikkat çekti.

Şirketlerin gelecek döneme ilişkin fiyatlama beklentilerinin ağustos ayında sakin kalması da enerji maliyetlerinin ekonominin geneline güçlü biçimde yayılmadığına işaret etti.

Banka bununla birlikte enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtti. Enerji fiyatlarında yeni artışlar, kuraklığın tedarik zincirleri üzerindeki etkisi, dirençli ekonomik aktivite ve ücret artışları risk unsurları arasında gösterildi.

ING, çekirdek enflasyonun mevcut durumda kontrol altında görünmesine karşın önümüzdeki aylarda kademeli olarak yükselmesini bekliyor.

Enflasyon verileri eylül kararını şekillendirecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) açısından ise manşet enflasyondaki yükselişin eylül ayında yeni bir faiz artırımını gerekçelendirmeyi kolaylaştırabileceği değerlendirildi.

Buna karşılık çekirdek enflasyonun beklentilerin altında kalmasının, para politikasının daha fazla sıkılaştırılması konusunda ECB Yönetim Konseyi içinde tartışmaları artırabileceği belirtildi.