Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri 3 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından eylül ayında Euro Bölgesi'nde 19 bin tüketici ile yapılan aylık ankete göre, ağustos ayında yüzde 2.7 olan fiyatların önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 2.4 oranında artması bekleniyor. Bu, Eylül 2021'den bu yana beklenen en düşük enflasyon seviyesi oldu.

Tüketiciler Eylül 2027'ye kadar olan 12 aylık dönemde enflasyonun yüzde 2,3'ten sadece yüzde 2,1'e düşmesini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji ve gıda fiyatlarında artışa yol açtığı Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye inmesini bekliyorlar.

Beklentilerdeki düşüş, politika yapıcılara enflasyonun 2025 yılında hedefe ulaşma yolunda ilerlediğine dair daha fazla güven verecektir. Enflasyon oranı eylül ayında yüzde 1,7'ye geriledi ancak bu yılın geri kalanında tekrar düşmeden önce toparlanması bekleniyor.

Perşembe günü bir konuşma yapan ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, son anketlerin ücret artışının gelecek yıl soğuyacağını gösterdiğini söyledi.