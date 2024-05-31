Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri aştı

Eurostat'ın flaş tahminine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık yüzde 2,6 arttı. Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,4 artmıştı. Ekonomistler yüzde 2,5'lik bir artış bekliyorlardı.

Gıda, enerji, alkol ve tütünü dışarıda bırakan ve yakından izlenen çekirdek enflasyon Mayıs ayında Nisan ayındaki yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıktı.

Bazı politika yapıcıların iç talebi yansıttığı için özellikle önem verdiği hizmet sektöründeki fiyatlarda artış oranı yüzde 3,7'den yüzde 4,1'e yükseldi.

Bu durum, yılın ilk çeyreğinde ücretlerde beklenenin üzerinde gerçekleşen artışları yansıtmakta olup, enflasyonun altında kalan ücret artışlarının ardından tüketicilerin harcanabilir gelirlerini artırmıştır.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya MB Başkanı Panetta, Mayıs ayı enflasyonunun beklentilere paralel geldiğini belirterek, "Ne iyi ne de kötü" değerlendirmesini yaptı.