Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri savaş öncesi geriledi

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, İran savaşı öncesinde Euro bölgesinde tüketicilerin enflasyon beklentilerinin düştüğünü ortaya koydu.

Ankete göre, gelecek 12 ay ve üç yıl için enflasyon beklentileri yüzde 2,6’dan yüzde 2,5’e gerilerken, beş yıl sonrası için beklenti yüzde 2,3 ile değişmedi. ECB, yanıtların yüzde 97’sinin 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce toplandığını belirtti.

Savaşın ardından enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ECB’nin enflasyon projeksiyonlarını yukarı çekmesine neden oldu. Banka, en iyimser senaryoda bile enflasyonun yüzde 3’ün üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Daha olumsuz senaryolarda ise fiyat artışlarının daha yüksek ve uzun süreli olacağı tahmin ediliyor.