Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yükseldi

Avrupa Merkez Bankası'nın ekim ayında yaptığı anket, Euro Bölgesi tüketicilerinin gelecek 12 ay için enflasyon bekleyişlerinin yükseldiğini, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentilerinin de yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi ekimde eylül ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e yükseldi.

6 Euro Bölgesi üyesi ülkede 14 bin kişi ile yapılan ankete göre gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3,0'da kaldı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ekim ayında yüzde 10,6'yı gördü ve kasım ayında yüzde 10 oldu.

ECB anketine göre geilecek 12 ay için ekonomide büyüme beklentisi yüzde -2,4'ten yüzde -2,6'ya geriledi.