Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentiye paralel, büyüme hayal kırıklığı yarattı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,0 seviyesine yükseldi. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,0 artış göstererek beklentilerle uyumlu geldi.

Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerine paralel gerçekleşirken, önceki ayki yüzde 2,3 seviyesinden sınırlı gerileme kaydetti. Veriler, manşet enflasyondaki yükselişe karşın temel fiyat baskılarında kısmi yavaşlamaya işaret etti.

Büyüme tarafında ise Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyerek yüzde 0,2'lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Yıllık büyüme de yüzde 0,8 ile yüzde 0,9'luk tahminlerin gerisinde gerçekleşti ve önceki dönemdeki yüzde 1,2 seviyesine göre ivme kaybına işaret etti.