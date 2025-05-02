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Euro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE nisanda aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun nisanda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde nisanda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,5 geriledi.

Enflasyon nisan ayında Estonya'da yüzde 4,4, Hollanda ve Letonya'da yüzde 4,1, Slovakya ve Hırvatistan'da yüzde 3,9 oldu.

Yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,2, İtalya'da yüzde 2,1 ve Fransa'da yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

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