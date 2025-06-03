Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayındaki %2,2'lik artışın ardından %1,9'luk bir artış gösterdi. Ekonomistler yıllık enflasyonun %2.0 olacağını tahmin ediyorlardı.

Enflasyonun %2 civarında kalması halinde ECB, Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından fiyatlarda yaşanan keskin artıştan sonra enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndüren ilk büyük merkez bankası olacak. Enflasyon 2022'de %10,6 ile zirve yapmıştı.

Mayıs ayındaki düşüşte hizmet enflasyonunun Nisan ayındaki %4,0 seviyesinden Mart 2022'den bu yana en düşük seviye olan %3,2'ye gerilemesi etkili oldu. Bu durum kısmen Paskalya'nın daha geç bir zamana denk gelmesinden kaynaklanırken, ücretlerdeki keskin düşüş de emek yoğun sektördeki işletmeler üzerindeki baskıyı hafifletti. Salı günü yayınlanan verilere göre ise işsizlik Nisan ayında %6,2 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

Yatırımcılar ECB'nin Perşembe günü borçlanma maliyetlerini bir kez daha çeyrek puan düşürerek %2,0'ye çekmesini ve böylece birçok toplantıda yedinci kez ya da Haziran ayından bu yana sekizinci kez faiz indirimine gitmesini bekliyor.