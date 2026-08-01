Euro Bölgesi’nde enflasyon haritası değişti: Temmuzda enflasyon en fazla ve en az hangi arttı?

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Euro Bölgesi’nde temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9’a yükselirken, ülkeler arasında fiyat artışlarında belirgin farklılıklar görüldü. En yüksek enflasyon oranı Litvanya’da kaydedilirken, en düşük oran Estonya’da gerçekleşti. Aylık bazda ise fiyatların en fazla arttığı ülke Hollanda, en sert gerilediği ülke ise Yunanistan oldu.

Yunanistan'da yıllık enflasyon Temmuz 2026'da %3,9'dan %2,7'ye geriledi. Bu düşüşte gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkili olduğu belirtildi. Yunanistan bu rakamlarla enflasyonda Avrupa ortalamasının altına indi.

Eurostat’ın öncü verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 2,8’den yüzde 2,9’a çıktı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerindeki baskıyı artırırken, enerji kaleminde yıllık artış yüzde 10 olarak gerçekleşti.

En yüksek enflasyon Litvanya’da görüldü

Temmuz ayında Euro Bölgesi ülkeleri arasında en yüksek yıllık enflasyon yüzde 5,6 ile Litvanya’da kaydedildi. Litvanya’yı yüzde 4,1 ile Bulgaristan, yüzde 4,0 ile Güney Kıbrıs, yüzde 3,8 ile İspanya ve yüzde 3,6 ile Hırvatistan takip etti.

Bölgenin en düşük enflasyon oranı ise yüzde 2,0 ile Estonya’da gerçekleşti. Estonya’nın ardından Malta yüzde 2,1, Fransa yüzde 2,4, Letonya yüzde 2,5, Avusturya ve Finlandiya yüzde 2,6 seviyeleriyle sıralandı.

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,8’e yükselirken, İtalya’da oran yüzde 2,9 ile bölge ortalamasına eşitlendi.

Temmuz’da Euro Bölgesi ülkelerinde enflasyon sıralaması

Litvanya: %5,6

Bulgaristan: %4,1

Güney Kıbrıs: %4,0

İspanya: %3,8

Hırvatistan: %3,6

İtalya: %2,9

Euro Bölgesi ortalaması: %2,9

Almanya: %2,8

Avusturya: %2,6

Finlandiya: %2,6

Letonya: %2,5

Fransa: %2,4

Malta: %2,1

Estonya: %2,0

Aylık en fazla artış Hollanda’da yaşandı

Haziran ayına göre temmuz ayında fiyat hareketleri ülkeler arasında farklılık gösterdi. Aylık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 1,5 yükselişle Hollanda oldu.

Hollanda’nın ardından Almanya yüzde 0,9, Fransa, Hırvatistan ve Malta yüzde 0,6, Estonya yüzde 0,5 ve Bulgaristan yüzde 0,4 artışla yer aldı.

Fiyatların aylık bazda en sert düştüğü ülke ise yüzde 1,4 gerilemeyle Yunanistan oldu. İtalya’da yüzde 1,0, Letonya’da yüzde 0,7, Belçika ve Lüksemburg’da yüzde 0,6, Avusturya’da yüzde 0,4, Portekiz ve Slovenya’da yüzde 0,3 düşüş görüldü.

Enerji fiyatları enflasyon baskısını artırdı

Euro Bölgesi’nde temmuz ayındaki enflasyon artışında enerji maliyetleri belirleyici oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 10 yükselerek en fazla artış gösteren kalem olurken, hizmet fiyatları yüzde 3,3 arttı.

Ebury Piyasa Stratejisi Direktörü Matthew Ryan, Euro Bölgesi’nin enerji ithalatına bağımlı yapısı nedeniyle enerji maliyetlerindeki yükselişin büyüme açısından önemli bir risk olmaya devam ettiğini belirtti.