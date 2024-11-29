Euro Bölgesi'nde enflasyon kasım ayında hızlandı

Eurostat verilerine göre tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesindeydi.

Enerji fiyatları, geçen yıl Kasım ayında düştükten sonra bu ay 2022'nin sonlarındaki yükselen faturalara kıyasla daha az keskin bir düşüş gösterdi. Bu etki ve benzer şekilde dalgalanan gıda fiyatları çıkarıldığında çekirdek enflasyon oranı yüzde 2,7'de sabit kaldı. Ekonomistler ise çekirdek enflasyonu yüzde 2,8 olarak tahmin etmişlerdi.

ECB ekonomistleri enflasyonun önümüzdeki yıl merkez bankasının hedefi olan yüzde 2'ye gerilemesini bekliyor ancak politika yapıcılar hizmet fiyatlarındaki büyük artışlardan endişe duymaya devam ediyor.

Hizmet enflasyonu kasım ayında yüzde 3,9'a geriledi, ancak muhtemelen faiz belirleyicilerinin rahatı için çok güçlü olmaya devam ediyor.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar bu ay Almanya ve İspanya gibi büyük Euro Bölgesi ekonomilerinde enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesine neden olurken, Fransa'da fiyatlar ekonomideki durgunluk nedeniyle üst üste üçüncü ay yüzde 2'nin altında yükseldi.

Kasım ayındaki enflasyon artışının ECB'nin politika yapıcılarını borçlanma maliyetlerini düşürmek için daha agresif hareket etme konusunda isteksiz hale getirebilecek olarak görülürken, Euro Bölgesi ekonomisinin yelkenlerini rüzgarla doldurmakta zorlanması, yatırımcıların aralık ayındaki politika toplantısında faiz oranlarında bir indirime gidilmesinin en olası sonuç olduğu görüşünde birleşmesine neden oluyor.