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Euro Bölgesi'nde enflasyon nisanda geriledi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde enflasyon nisanda geriledi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,6 arttı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8 düşeceği, yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,2 ile Malta ve Slovenya'da arttı.

Aylık ÜFE nisanda, Bulgaristan'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 4,3 ve İrlanda'da yüzde 4 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 17, İrlanda'da yüzde 5,4 ve Yunanistan'da yüzde 5,3 artarken, Litvanya'da yüzde 3,4, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1,4 geriledi.

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