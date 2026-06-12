Euro Bölgesi’nde enflasyon patikası: Fransa’dan pozitif sinyaller

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Fransa'da nisan ayında yıllık %2,2 olan tüketici enflasyonu, mayıs ayında yıllık bazda %2,3 artış gösterdi. Avrupa Birliği uyumlu tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayında yıllık %2,6 artış kaydederek piyasa beklentileriyle tam uyumlu bir seyir izledi. Enerji fiyatlarındaki baz etkisi ve tütün ürünlerindeki fiyat artışları mayıs ayı enflasyonunu yukarı yönlü destekleyen ana kalemler oldu.

Hizmet ve gıda kalemlerinde istikrarlı seyir

Fransa'da mayıs ayı enflasyon verilerinin detayları incelendiğinde, ekonomik aktivitenin en büyük parçasını oluşturan hizmet sektörü fiyatlarındaki istikrar dikkat çekiyor. Nisan ayında yıllık %3,0 artış gösteren hizmet fiyatları, mayıs ayında da yıllık bazda %2,8 artış kaydederek fiyat baskılarının hizmet kanadında hız kestiğini ortaya koydu. Çekirdek enflasyon göstergeleri açısından kritik olan bu yavaşlama, taze gıda maddelerindeki mevsimsel arz artışının gıda fiyatlarını baskılamasıyla desteklendi. İmalat sanayi ürünlerindeki fiyat artış hızı da küresel tedarik zincirlerindeki rahatlama ve zayıf iç talep dinamikleri sebebiyle mayıs ayında yıllık bazda gerilemesini sürdürdü.

Avrupa Merkez Bankası faiz patikası izleniyor

Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'dan gelen uyumlu enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları açısından yakından takip ediliyor. Yıllık bazda %2,6 seviyesinde gerçekleşen AB uyumlu mayıs ayı enflasyonu, bankanın %2,0 olan orta vadeli hedefinin üzerinde kalmaya devam etse de projeksiyonların dışına taşmadı. Fransa ve Almanya gibi majör Euro Bölgesi ekonomilerinde enflasyonun kontrollü bir patikada ilerlemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı gevşeme ve faiz indirimi adımlarında elini rahatlatacaktır. Hafta genelinde açıklanacak olan sanayi üretimi verileri, Fransa ekonomisindeki büyüme ve enflasyon dengesini izlemek açısından bir sonraki odak noktası olacaktır.