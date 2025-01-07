Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2,4 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 4 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,1 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon aralıkta Hırvatistan'da yüzde 4,5, Belçika'da yüzde 4,4, Estonya'da yüzde 4,1, Hollanda'da yüzde 3,9 oldu.

Almanya ve İspanya'da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8 ve İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.