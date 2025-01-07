  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
Takip Et

Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı aralık ayında yüzde 2,4 seviyesine yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2,4 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 4 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,1 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon aralıkta Hırvatistan'da yüzde 4,5, Belçika'da yüzde 4,4, Estonya'da yüzde 4,1, Hollanda'da yüzde 3,9 oldu.

Almanya ve İspanya'da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8 ve İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldıEuro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldıKüresel Ekonomi
Avrupa’da enflasyon beklentileri yükseldiAvrupa’da enflasyon beklentileri yükseldiKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldı
Avrupa’da enflasyon beklentileri yükseldi
Avrupa’da enflasyon beklentileri yükseldi
WEF: Küresel işbirliği kritik dönüm noktasında
WEF: Küresel işbirliği kritik dönüm noktasında
İsviçre'de enflasyon düşüşünü sürdürdü
İsviçre'de enflasyon düşüşünü sürdürdü
KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi
Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi