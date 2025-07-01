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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2 seviyesine yükseldi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde haziranda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 2,7 geriledi.

Yıllık enflasyon haziran ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​​​​​​​​

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