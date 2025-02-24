Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselişte

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,5'e çıktı. TÜFE, ocakta aylık bazda eksi yüzde 0,3 oldu.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık yüzde 2,7, aylık eksi yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü. Böylece, ocak ayında Avro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı eylül ayından bu yana her ay artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,77 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,45 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji ürünleri, yüzde 0,12 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB'de de aralıkta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,8'e yükseldi. AB'de TÜFE ocakta aylık değişim göstermedi.

AB uyumlu verilere göre, ocakta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,7 ile Macaristan, yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 5 ile Hırvatistan, yüzde 4,4 ile Belçika oldu.

Ocakta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde belirlendi.