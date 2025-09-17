  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu
Takip Et

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Enflasyon, temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda yüzde 0,2 arttığı yönündeydi. Avro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,44 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri sektörü izledi.

AB'de ise enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,7 arttı.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının enflasyon hedefi orta vadede yüzde 2.​​​​​​​​​​​​​​

Bakır fiyatları doların güçlenmesiyle gerilediBakır fiyatları doların güçlenmesiyle gerilediEmtia Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor
Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor
ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı
ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı
Bank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükseltti
Bank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükseltti
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 2,8 arttı
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 2,8 arttı
Çin'de genç işsizlik oranı rekor tazeledi
Çin'de genç işsizlik oranı rekor tazeledi