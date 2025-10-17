  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,2 oldu
Takip Et

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,2 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde beklentilere paralel şekilde yüzde 2,2 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,2 oldu
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, ağustos ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,1 olduğu yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyon oranı hedefliyor. Euro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının ECB hedefini aşması dikkati çekti.

Küresel Ekonomi
Çin ile İzlanda döviz takas anlaşmasını yeniledi
Çin ile İzlanda döviz takas anlaşmasını yeniledi
Gıda devi Nestle binlerce kişiyi işten çıkartacak
Gıda devi Nestle binlerce kişiyi işten çıkartacak
Trump'tan görüşme öncesi gerginliği tırmandıran sözler: Çin ile ticaret savaşındayız
Trump'tan görüşme öncesi gerginliği tırmandıran sözler: Çin ile ticaret savaşındayız
Hindistan'ın kararını Trump duyurdu: Rusya'dan petrol satın almayı bırakacaklar
Hindistan'ın kararını Trump duyurdu: Rusya'dan petrol satın almayı bırakacaklar
Fed Üyesi Miran: Bu yıl içende iki faiz indirimi daha gerçekçi görünüyor
'Bu yıl içende iki faiz indirimi daha gerçekçi görünüyor'
Bessent, kapanmanın günlük maliyetini açıkladı
Bessent, kapanmanın günlük maliyetini açıkladı