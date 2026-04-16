Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,6'ya yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,3 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 olacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

Mart ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon martta yüzde 2,8 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, martta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 3,4 oldu.