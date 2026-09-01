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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 3,3'e yükseldi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustos ayında yüzde 3,3'e çıktı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 3,3'e yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,3'e yükseldi.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ağustosta yüzde 3,3 olması yönündeydi.

Enflasyon, ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,4 oldu.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, ağustosta en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 14,3 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 1,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi için enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

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