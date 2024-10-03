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Euro Bölgesi'nde eylülde ekonomik aktivite geriledi

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite eylül ayında daraldı ve son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde eylülde ekonomik aktivite geriledi
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S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi eylülde toplam iş faaliyetinin şubat ayından bu yana ilk kez azalmasıyla geriledi.

Aynı zamanda Euro Bölgesi'nde mal ve hizmetlere olan talep hızla düştü.

Ağustos ayında 51 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 49,6’ya indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde ağustosta 52,9 olan hizmet sektörü PMI da eylülde son 7 ayın en düşük değeri olan 51,4'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

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