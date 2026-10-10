Euro Bölgesinde 'Fransa' alarmı! ECB acil durum moduna mı geçiyor?

Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa’da kontrolden çıkan bütçe açığı, ECB'nin takvim planlamasını doğrudan tehdit ediyor. Küresel piyasalarda yıl sonuna kadar kademeli ve sınırlı gevşeme adımları fiyatlanırken, mevcut risk tablosu ECB’yi aralık ayı sonrasında büyüme odaklı bir acil durum moduna geçmeye zorluyor. Bu durum, sıkı para politikasının tahmin edilenden çok daha radikal bir şekilde sonlandırılması anlamına geliyor.

Siyasi çıkmaz likidite riskini tetikliyor

Paris yönetiminin harcama kesintileri ve vergi artışlarını içeren mali düzenleme paketini yasalaştırma konusunda yaşadığı siyasi çıkmaz, uluslararası yatırımcı algısını ciddi şekilde bozuyor. Fransa kaynaklı bu kırılganlığın neden olduğu finansal stres tek bir ülke ile sınırlı kalmayıp blok genelindeki fonlama maliyetlerine yayıldığı takdirde, likidite krizi riski doğabilir. Bölge genelinde ekonomik büyümenin halihazırda zayıf seyretmesi ise üye ülkelerin bu tarz bir ek finansal sıkışmayı absorbe etmesini imkansız kılıyor.

Tahvil piyasasında risk primi tırmanıyor

Piyasalardaki kırılganlığın en somut göstergesi ise tahvil cephesinde yaşanıyor. Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvil faizleri ile Euro Bölgesi'nin güvenli limanı olarak kabul edilen Almanya arasındaki getiri farkı, kritik eşikleri aşmış durumda. Yatırımcıların Fransa’ya borç verirken çok daha yüksek bir risk primi talep etmesi, bazı küresel fonların Fransız devlet tahvillerindeki pozisyonlarını kademeli olarak azaltmasını tetikliyor. Bu kaçış, Euro'nun küresel rezerv para birimi olarak gücünü de baskılama riski barındırıyor.

TPI koruma kalkanı masaya gelebilir

Makasın bu denli açılması, ECB'nin sadece faiz politikasını devreye sokmasıyla sonuçlanmayabilir Tahvil piyasasındaki parçalanmayı ve olası bir 'bulaşma etkisini' önlemek adına, üye ülkelerin finansal istikrarını korumaya yönelik Geçiş Koruma Enstrümanı (TPI) gibi acil durum mekanizmalarının da beklenenden çok daha erken devreye alınması gerekebilir. ECB, bir yandan enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışırken, diğer yandan Fransa'nın bütçe çatlağının Euro Bölgesi'ni yeni bir borç krizine sürüklemesini engellemek için doğrudan piyasa müdahalelerine başvurabilir.

Frankfurt için zorlu terazi

Özetle, Fransa'daki bütçe çatlağı Frankfurt’u iki ucu keskin bir bıçakla karşı karşıya bırakıyor. Bir yanda enflasyonla mücadelenin tamamen kaybedilmesi riski, diğer yanda ise Euro Bölgesi’nin lokomotiflerinden birinin borç sarmalına girme ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki süreçte ECB'nin atacağı adımlar, sadece faiz oranlarının yönünü değil, aynı zamanda ortak para biriminin finansal mimarisinin bu tarz egemen borç krizlerine karşı ne kadar dayanıklı olduğunu da yeniden test edecek.