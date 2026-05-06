Euro Bölgesi'nde hizmet PMI 62 ayın en düşük seviyesinde

S&P Global, Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, martta 50,7 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, nisanda 48,8'e düştü. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 17 ayın en düşük seviyesine indi.

Euro Bölgesi'nde martta 50,2 olan hizmet sektörü PMI da nisanda son 62 ayın en alt seviyesi olan 47,6'ya düştü.

Piyasa beklentileri, nisanda bileşik PMI'nın 48,6, hizmet PMI'nın 47,4 olması yönündeydi.​​​​​​​

Veriler, enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle Avro Bölgesi ekonomisinin Aralık 2024'ten beri ilk kez daraldığını ortaya koydu. Ayrıca fiyatlarda son 3 yılın en hızlı artışı gerçekleşti.

PMI'da düşüş, özellikle tüketiciye yönelik sektörler olmak üzere hizmet sektöründe yoğunlaşırken artan enerji maliyetleri ve seyahatlerdeki aksamalar talebi olumsuz etkiledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.