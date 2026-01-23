Euro Bölgesi’nde imalat 13 ay üst üste büyürken, hizmetlerde ivme zayıfladı

Euro Bölgesi HCOB Flash PMI verilerine göre, 2026 yılının ocak ayında özel sektörde üretim artışı devam ederken, iş dünyası güveni güçlendi.

12-21 Ocak tarihleri arasında derlenen geçici verilere göre, Euro HCOB Flash Bölgesi Bileşik PMI Üretim Endeksi aralık ayındaki 51,5 seviyesini koruyarak büyümenin sürdüğüne işaret etti. Böylece Euro Bölgesi’nde üretim artışı üst üste 13’üncü ayına girmiş oldu.

İmalat yeniden büyüme bölgesine girdi

Hizmetler sektöründe iş faaliyeti endeksi ocakta 52,4’ten 51,9’a gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine inerken, imalat sanayi üretim endeksi 48,9’dan 50,2’ye yükselerek iki ay sonra yeniden büyüme bölgesine geçti. İmalat PMI ise 48,8’den 49,4’e yükselmesine rağmen daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Yeni siparişlerde artış sürüyor

Yeni siparişler ocak ayında art arda altıncı kez yükseldi. Ancak artış hızı, Eylül 2025’ten bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti. Toplam talepteki artış, ihracat siparişlerindeki düşüşle sınırlı kalırken, yurt dışından gelen yeni işlerdeki gerileme aralık ayına kıyasla daha ılımlı seyretti.

İstihdam Almanya’da sert düştü

Üretim ve yeni siparişlerdeki artışa karşın istihdam ocak ayında yeniden geriledi. Euro Bölgesi genelinde çalışan sayısı dört ay sonra ilk kez azalırken, düşüşün merkezinde Almanya yer aldı. Pandemi dönemi hariç tutulduğunda Almanya’da istihdam, Kasım 2009’dan bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Buna karşılık Fransa ve bölgenin geri kalanında istihdam artışı devam etti.

Enflasyon ve beklentiler yükseldi

Ocak ayında girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki enflasyon hızlanırken, satış fiyatları enflasyonu Nisan 2024’ten bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Öte yandan, önümüzdeki 12 aya ilişkin iş dünyası beklentileri güçlenerek son 20 ayın en yüksek seviyesine çıktı.