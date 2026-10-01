Euro Bölgesi’nde imalat PMI 4 yılın zirvesine çıktı

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S&P Global Euro Bölgesi İmalat PMI, eylülde ağustostaki 52,7 seviyesinden 52,9’a yükselerek Mayıs 2022’den bu yana en yüksek değerini aldı.

Endeks, üçüncü çeyreğin son ayında imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

Üretim ve yeni siparişlerde 2022’den bu yana en hızlı artış

Üretim ve yeni siparişler 2022 başından bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Satın alma faaliyetleri ile istihdamdaki toparlanma sürerken, şirketlerin gelecek 12 aylık üretim beklentileri şubattan bu yana en iyimser seviyeye çıktı.

Fiyat baskıları yeniden hızlandı

Girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artış hızları mayıstan bu yana ilk kez yükseldi.

Ancak fiyat baskıları, Orta Doğu’daki savaşın yılın başında başlamasının ardından görülen zirvelerin altında kaldı.