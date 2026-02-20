Euro Bölgesi’nde imalat PMI 44 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Hamburg Commercial Bank (HCOB) tarafından yayımlanan öncü PMI verilerine göre, Euro Bölgesi’nde iş aktivitesi şubat ayında üç ayın en yüksek büyüme hızına ulaştı.

Bileşik PMI Endeksi, ocaktaki 51,3 seviyesinden 51,9'a yükselirken Hizmetler PMI 51,6'dan 51,8'e çıkarak iki ayın zirvesine taşındı. En dikkat çekici toparlanma ise imalat sektöründe yaşandı. İmalat PMI Çıktı Endeksi 50,5'ten 52,1'e fırlayarak altı ayın en yüksek seviyesine ulaşırken İmalat PMI, 49,5'ten 50,8'e çıkarak 44 ayın rekorunu kırdı.

Hizmet sektöründe de toparlanma sürdü. Hizmet PMI İş Faaliyeti Endeksi 51,6’dan 51,8’e yükselerek iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Buna karşın toplam yeni siparişlerdeki artış zayıf seyrini korudu ve ocak ayına kıyasla değişim göstermedi. Şirketlerin istihdam konusunda temkinli duruşlarını sürdürdükleri, yeni personel alımına yönelik isteksizliğin devam ettiği bildirildi.

İş dünyası güveni şubatta hafif gerilese de son 21 ayın en yüksek ikinci seviyesinde kalmayı sürdürdü.