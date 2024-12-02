Euro Bölgesi'nde imalat sanayi kasımda zayıfladı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin kasım ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü, yeni fabrika siparişlerinde, üretimde, satın alma faaliyetlerinde ve envanterlerde yaşanan gerilemeyle düşüş yaşadı.

Euro Bölgesi'nde ekimde 46 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 45,2 puana inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Böylece, Euro Bölgesi'nde fabrika koşulları kasım ayında kötüleşti. Veriler, Euro Bölgesi genelinde üretim koşullarının bozulduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, Almanya, Fransa ve İtalya'da imalat sanayi kasım ayında sert biçimde geriledi.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Bu rakamlar korkunç görünüyor. Euro Bölgesi'ndeki üretim durgunluğu asla bitmeyecekmiş gibi duruyor. Yeni siparişler artan bir hızla düşerken yakın gelecekte bir toparlanma belirtisi de yok." ifadesini kullandı.

​​​​​​​PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.