  3. Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI arttı
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana çıktı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ekim ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü ekim ayında bir miktar canlandı. Euro Bölgesi'nde eylülde 49,8 puan olan imalat sanayi PMI, ekimde 50 puana ulaştı.

Böylece, Euro Bölgesi’nde üretim son 8 ayda art arda artış gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

