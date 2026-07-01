Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI haziranda geriledi
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 51,4 puanla son 4 ayın en düşük seviyesine indi.
Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda enflasyon baskıları azalırken, fabrika üretimi bir miktar artış gösterdi.
Mayısta 51,6 puan olan imalat sanayi PMI, haziranda 51,4 puana geriledi. Böylece, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI haziranda son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.
Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde haziran ayı imalat sanayi PMI'nın 51,3 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.
PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.