Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü ağustos ayında toparlandı. Euro Bölgesi'nde temmuzda 49,8 olan imalat sanayi PMI, ağustosta 50,7'ye yükseldi.

Ağustosta fabrika üretiminde ve siparişlerde görülen hızlı artış Euro Bölgesi imalat PMI'yı Mart 2022'den bu yana ilk defa büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine taşıdı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

