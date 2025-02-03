Euro Bölgesi'nde imalat sanayinde düşüş yavaşladı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki gerileme ocakta hafiflemeye başladı.

Euro Bölgesi'nde üretim, yeni siparişler, envanterler ve satın alma faaliyetlerinde daralma yavaşladı ve işletmelerin üretim artış beklentileri son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Euro Bölgesi'nde aralıkta 45,1 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 46,6 puana çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'nde imalat PMI’daki artışın istikrar doğrultusunda ilk adım olduğunu ifade etti.

Euro Bölgesi'nde son iki yıldır ekonomik durumun zayıf seyrettiğini anımsatan Rubia, yüksek girdi fiyatlarının imalat sektörü için bir zorluk teşkil ettiğini ve ocak ayında ortalama petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 7 arttığını hatırlattı.

Rubia, ABD yönetiminin yakın zamanda Avrupa imalat sektörüne ve ihracatına tarifeler ve farklı önlemler uygulaması beklenmesine rağmen Euro Bölgesi’nde geleceğe olan güvende bir artış yaşandığını belirtti.

Euro Bölgesi'nin ihracatının yüzde 90'ından fazlasını ABD dışındaki ülkelere yaptığına işaret eden Rubia, ABD'nin uygulaması söz konusu gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da işlerin daha olumlu seyredebileceğini ifade etti.