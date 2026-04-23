Euro Bölgesi’nde imalat sürprizi: PMI beklentiyi aştı

Euro Bölgesi'nde Nisan 2025 Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalatta tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

İmalat PMI 52,2 olarak gerçekleşti ve beklenti olan 50,9'un üzerinde geldi.

Hizmet PMI ise 47,4 olarak kaydedildi ve beklenti olan 49,8'in altında kaldı. Bileşik PMI 48,6 olarak açıklandı ve beklenti olan 50,2'nin ve 50 olan eşik değerin altında gerçekleşti.