  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
Takip Et

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,9 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
 

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı. İnşaat üretimi, 2022'nin ocak ayına göre de yüzde 0,9 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 12,6 ile Almanya'da, yüzde 9,8 ile Slovenya'da ve yüzde 7 ile Polonya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5 ile Macaristan'da, yüzde 4,3 ile Romanya'da ve yüzde 1,5 ile Belçika'da belirlendi.

Almanya'da yatırımcı güveni 6 ayın ardından düştüAlmanya'da yatırımcı güveni 6 ayın ardından düştüKüresel Ekonomi

 

AYB'nin Türkiye'ye kredi verme yasağına deprem düzenlemesiAYB'nin Türkiye'ye kredi verme yasağına deprem düzenlemesiEkonomi

 