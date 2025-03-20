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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocak ayında önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kaldı.

AB'de ise inşaat üretimi ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,9 ile İtalya’da, yüzde 2,4 ile Slovenya'da, yüzde 1,6 ile Macaristan ve Slovakya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 6,1 ile İsveç'te, yüzde 4,1 ile Portekiz'de ve yüzde 3,9 ile Fransa'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda yüzde 10,7 ile Slovenya'da, yüzde 8,5 ile Slovakya'da ve yüzde 8,4 ile Çekya'da artarken, Macaristan'da yüzde 9,6, Fransa'da yüzde 7,1 ve İsveç'te yüzde 6,1 geriledi.

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