Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,4 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin nisan ayına göre ise yüzde 0,2 arttı.

AB'de inşaat üretimi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3 ile Belçika'da, yüzde 2 ile Almanya'da ve yüzde 0,8 ile Fransa'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 6,6 ile Slovenya'da, yüzde 5,3 ile Hollanda'da ve yüzde 4,2 ile Romanya'da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 23,3, Romanya'da yüzde 12,6 ve Belçika'da yüzde 8,7 artarken, Slovakya'da yüzde 6,9, Çekya'da yüzde 6,4 ve Finlandiya'da yüzde 5,5 düştü.