  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta aylık bazda arttı
Takip Et

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta aylık bazda arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta aylık bazda arttı
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 düştü.

AB'de de inşaat üretimi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,9 ile Avusturya'da, yüzde 4,6 ile Romanya'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Portekiz'de, yüzde 4 ile Slovenya'da ve yüzde 3,7 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 12 ile Çekya'da, yüzde 8,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 7,4 ile Avusturya'da artarken, Slovenya'da yüzde 11,6, Belçika'da yüzde 6,6 ve İspanya'da yüzde 6 geriledi.

Küresel Ekonomi
AB'den Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırıldı
AB'den Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırıldı
ABD'nin ağırlaşan borç yükü, ekonomik kaygıları derinleştiriyor
ABD'nin ağırlaşan borç yükü, ekonomik kaygıları derinleştiriyor
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı
Avustralya Merkez Bankası, faizi 2 yılın en düşük seviyesine indirdi
Avustralya Merkez Bankası, faizi 2 yılın en düşük seviyesine indirdi
Çin'in Rusya'dan petrol ithalatı geriledi
Çin'in Rusya'dan petrol ithalatı geriledi