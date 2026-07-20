Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta hız kazandı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayıs ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış kaydetti.
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Mayıs ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak, revize edilen nisan ayı verisi olan yüzde 0,1'lik artışın üzerine çıktı.
Yıllık bazda ise inşaat üretimi yüzde 1,2 yükseldi. Önceki aya ilişkin yıllık artış verisi de yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a revize edildi.
Veriler, Euro Bölgesi inşaat sektöründe büyümenin mayıs ayında ivme kazandığına işaret etti.