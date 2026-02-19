Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025'in aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarken önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi aralıkta aylık bazda yüzde 1,2 yükselirken yıllık bazda sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,6 ile Macaristan'da, yüzde 5,1 ile Polonya'da ve yüzde 4 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 9,2 ile Avusturya’da, yüzde 3,2 ile Slovenya'da ve yüzde 2,3 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovakya’da yüzde 11,6, Slovenya'da yüzde 10,2 ve Finlandiya'da yüzde 6,6 artarken Avusturya’da yüzde 12,3, Belçika’da yüzde 4,3 ve İspanya'da yüzde 3,9 azaldı.