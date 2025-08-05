Euro Bölgesi'nde iş aktivitesi temmuzda hafif toparlandı

S&P Global tarafından derlenen HCOB Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'daki 50,6 seviyesinden Temmuz'da 50,9'a yükseldi.

Bu artış, dört ayın en yüksek seviyesi olmasına ve 50,0'ın üzerinin büyümeyi işaret etmesine rağmen endeks, bölgenin uzun vadeli ortalaması olan 52,4'ün altında kalarak 20 ülkeden oluşan para birliği bloğundaki süregelen zayıflığı gösterdi.

Hizmet sektörü aktivitesi de 50,5 puandan 50,9 puana çıkarak biraz daha hızlı bir büyüme oranıyla genişledi.

Bölgenin en büyük ekonomileri arasında İspanya ve İtalya en güçlü genişlemeyi sergilerken, Almanya sadece mütevazı bir büyüme kaydetti. Fransa ise düşüşünü 11'inci ayına taşıyarak daralma gösteren tek büyük Euro Bölgesi ekonomisi oldu.

Zayıf talebe rağmen, bölgedeki firmalar Temmuz ayında üst üste beşinci ay işgücü eklemeye devam etti ve istihdam yaratma hızı son bir yılın en hızlı seviyesine ulaştı.

Maliyet baskıları geçen Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bu durum büyük ölçüde hizmet sektöründen kaynaklandı.

Çıktı fiyat enflasyonu ise marjinal bir artışla üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, hizmet sektöründeki bu enflasyonun gevşemesinin Avrupa Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında bir faiz indirimi daha yapma olasılığını artırdığı yorumunu yapıyor.